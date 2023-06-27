Происшествия

27 июня 2023, 18:58

Мужчина стал жертвой ДТП под Новосибирском

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Смертельное ДТП произошло днем 27 июня на дороге Н-2120 по пути из Новосибирска в Криводановку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.

Там столкнулись грузовик Scania и легковой автомобиль Mitsubishi Airtrek.

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Водитель иномарки погиб на месте происшествия. В больницу медики доставили пассажира легковушки. Сообщается, что его состояние тяжелое.

Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранительные органы.

ДТП

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