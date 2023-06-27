27 июня 2023, 18:58
Мужчина стал жертвой ДТП под Новосибирском
Смертельное ДТП произошло днем 27 июня на дороге Н-2120 по пути из Новосибирска в Криводановку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.
Там столкнулись грузовик Scania и легковой автомобиль Mitsubishi Airtrek.
Реклама
Водитель иномарки погиб на месте происшествия. В больницу медики доставили пассажира легковушки. Сообщается, что его состояние тяжелое.
Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранительные органы.
ДТП
Реклама
Реклама