Мужчина стал жертвой акулы в Южной Австралии

Спасатели обнаружили ласты и гидрокостюм со следами зубов акулы. Тело так и не нашли. Очевидцы рассказали, что видели двух хищников неподалеку от рифа, куда отправился нырять мужчина.

Местные жители отметили, что обычно акул в этой местности не бывает. Все пляжи на побережье сейчас закрыты.