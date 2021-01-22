22 января 2021, 14:10
Мужчина стал жертвой акулы в Южной Австралии
Мужчина пропал во время плавания с маской и дыхательной трубкой в Южной Австралии. На него могла напасть акула. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Спасатели обнаружили ласты и гидрокостюм со следами зубов акулы. Тело так и не нашли. Очевидцы рассказали, что видели двух хищников неподалеку от рифа, куда отправился нырять мужчина.
Местные жители отметили, что обычно акул в этой местности не бывает. Все пляжи на побережье сейчас закрыты.