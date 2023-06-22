Происшествия 22 июня 2023, 16:46 Мужчина спрыгнул на пути на станции метро «Выхино» в Москве Прокуратура Московского метрополитена: мужчина спрыгнул на пути на станции «Выхино» РИА «Новости»

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Спрыгнувшего на пути на станции метро «Выхино» мужчину привлекут к административной ответственности, сообщила в Telegram-канале прокуратура Московского метрополитена.

Утром 21 июня 35-летний мужчина спустился на рельсы и самостоятельно поднялся обратно на платформу.

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Его действия квалифицировали как умышленное неисполнение требований транспортной безопасности. За это злоумышленнику грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей или административный арест на срок до десяти суток.

Свою вину мужчина полностью признал.

Ранее на станции метро «Проспект Вернадского» ребенку зажало руку на ленте интроскопа.