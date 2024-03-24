Происшествия 24 марта 2024, 14:19 Мужчина спас жену и дочь в Crocus City Hall и пропал RT: муж прикрыл собой жену и дочь во время теракта, получил ранение и исчез Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Мужчина прикрыл собой жену и дочь во время теракта в Crocus City Hall в Красногорске и получил ранение. Но сейчас семья не может его найти, сообщила супруга пропавшего Галина Ш. в интервью RT. Мужа нет ни в списках погибших, ни в списках раненых.

На концерт вечером 22 марта они пошли всей семьей: муж, жена и 19-летняя дочь. Когда началась стрельба, они кинулись из холла в зал, но туда ворвались террористы.

Реклама

«Он бежал позади нас, прикрывая. Он на нас завалился, мы упали, он лежал на нас и заливал своей кровью», — рассказала она.

Боевики добивали раненых. Но семью, видимо из-за крови, они приняли за мертвых. Женщина, мужчина и девушка лежали и не двигались. Начался пожар, нужно было спасаться. Тогда Галине пришлось сделать выбор: помогать либо мужу, либо дочери.

«Я понимала, что Олега я уже не вытащу. А раненую дочь я попыталась вытащить и вытащила… уже по телам мертвых людей», — добавила она.

После теракта в Красногорске пропала 39-летняя Вероника М. Женщина пошла вместе с подругой на концерт в Crocus City Hall, но после ЧП на связь не вышла. Ни в каких списках ее тоже нет, поисками занимается супруг.

Долгое время не могли найти помощницу директора группы «Пикник» Екатерину Кушнер. Коллектив не терял надежды, что она жива. Но 24 марта стало известно, что женщина погибла при теракте.

Трагедия произошла 22 марта как раз перед концертом рок-группы. Несколько мужчин ворвались в Crocus City Hall и стали в упор расстреливать людей. В результате теракта погибли более 130 человек, свыше 150 пострадали.