Мужчина спас женщину и детей из огня на Урале

В Свердловской области водитель пожарной машины спас мать и двух детей из горящего дома. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

В минувшую пятницу в Михайловске загорелся один из частных домов на улице Советская. У водителя был выходной и он увидел пожар, выходя из магазина. Мужчина проник внутрь дома через оконный проем, поскольку входная дверь была отрезана огнем.

«Водитель автоцистерны вытащил всех жителей горящего дома на улицу и проводил их в личный автомобиль», — рассказали в ведомстве.

Через минуту взорвался газовый баллон, который хранился в доме. Руководство МЧС выразило своему сотруднику благодарность за проявленную решительность и смелость. Рассматривается вопрос о представлении его к награде.