Мужчина спас свою дочь, но сам утонул в машине в Новосибирской области | 360°

Происшествия 01 ноября 2022, 22:11 Мужчина спас свою дочь, но сам утонул в машине в Новосибирской области

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Серьезное ДТП произошло на трассе Н-2934 «Таган-Новояблоновка» в Новосибирской области. Там ВАЗ-2107 утонул в яме с водой. При этом мужчина успел спасти свою дочь. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные ГИБДД.

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Ситуация произошла днем 28 октября. Мужчина за рулем ВАЗ-2107 направлялся в село Новояблоновка со стороны деревни Таган. В какой-то момент водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась на крышу и начала тонуть в заполненной водой яме. Мужчина успел вытолкнуть дочь в окно, однако сам остался в машине и погиб.