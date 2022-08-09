Мужчина спас ребенка во время пожара в Перми

Пожар произошел в многоквартирном доме в Перми. Местный житель спас из огня ребенка. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой МЧС по региону.

«До прибытия первого пожарно-спасательного подразделения очевидцем пожара спасен один человек, самостоятельно эвакуировались пять человек», — говорится в сообщении.

Возгорание возникло на балконе квартиры и распространилось на два квадратных метра. 24 человека с использованием семи единиц спецтехники были задействованы в тушении. Специалисты выяснят причины происшествия.