Мужчина спас провалившегося под лед ребенка в Пермском крае

Мужчина спас 10-летнюю девочку, которая провалилась под лед в Пермском крае. Об этом сообщило издание 59.RU.

По данным сайта «Дни.ру», девочка вместе с другом играла на зеледеневшей реке. В какой-то момент лед треснул, ребенок начал тонуть.

Девочке помог мужчина, который проходил мимо. Пытаясь ее спасти, прохожий тоже провалился под лед, но все же смог схватить девочку и вытащить из воды.

Друзья мужчины рассказали, что ранее он спас тонущую собаку.