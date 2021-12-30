Мужчина спас пожилую пару из горящей квартиры в Исркутске

Житель Иркутска спас двух пенсионеров из горящей квартиры. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пожар произошел в одной из квартир многоквартирного дома. Мужчина, находившийся в подъезде, заметил задымление и нашел его источник. Он начал стучать в дверь и сразу вызвал пожарных. До приезда спасателей он помог выбраться из горящей квартиры жильцам — пожилым мужчине и женщине, а также предупредил о пожаре всех остальных жильцов дома.