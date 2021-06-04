Мужчина спас из пожара трех детей в Петербурге

Произошел пожар в Санкт-Петербурге в квартире жилого дома, где находились девочка-подросток и двое маленьких детей. Продавец продуктового магазина в этом доме помог им выбраться. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Ребята находились в квартире одни, без родителей. Им помогли выбраться на улицу еще до приезда спасателей. Позже их госпитализировали, но все трое в удовлетворительном состоянии. А вот квартира сгорела полностью.

Мнения соседей разделились. Кто-то говорит, что семья благополучная, а кто-то — что мама пострадавших пьет.