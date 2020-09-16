Мужчина спас девочку, едва не попавшую под его авто в Оренбурге

Трехлетний ребенок выбежал на дорогу перед машиной Феоктистова. Водитель вовремя среагировал и успел затормозить. Мужчина выяснил, что девочка находится на улице одна, рядом не было взрослых. Он отвез ее к полицейским. Спустя время представители правоохранительных органов нашли ее мать, информирует РИА ФАН.

Женщина будет привлечена к административной ответственности за оставление ребенка в опасности. Поступок оренбуржца отметила уполномоченная по правам ребенка Анжелика Линькова. Она вручила Феоктистову благодарственное письмо. Омбудсмен напомнила, что нельзя оставаться равнодушными, если ребенок попадает в беду.