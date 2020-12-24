24 декабря 2020, 11:29
Мужчина сознался в краже 22 тысяч долларов из квартиры родственника
Житель Санкт-Петербурга сознался в краже 22 тысяч долларов из квартиры мужа своей сестры, информирует ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
В среду, 23 декабря, в полицию обратился 38-летний мужчина, который проживает на проспекте Сизова. Он рассказал, что из его квартиры пропали 22 100 долларов США. По словам потерпевшего, кража произошла в период с 26 сентября по 22 декабря.
В четверг, примерно в 04:00 к правоохранителям обратился 29-летний брат жены заявителя. Он сознался, что совершил преступление. Молодой человек имел свободный доступ в квартиру и похитил доллары. Заведено уголовное дело.