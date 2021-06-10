Мужчина совратил десятилетнюю дочь в Петербурге

Задержан мужчина, который совратил свою десятилетнюю дочь в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась женщина, с которой жил подозреваемый. Она заявила, что он изнасиловал собственную дочь.

Мужчину быстро задержали и доставили в участок. Решается вопрос о возбуждении на него уголовного дела.

Ранее девочка-подросток из Ишимбая пожаловалась родителям, что ее изнасиловал тренер по кикбоксингу. Следователи завели уголовное дело и начали искать подозреваемого.