Мужчина совершил суицид в башкирском суде

В Уфимском районном суде мужчина покончил жизнь самоубийством прямо в здании суда. По данному инциденту назначена проверка для выяснения всех обстоятельств.

«Руководством МВД по республике Башкортостан назначена служебная проверка для установления обстоятельств происшествия», — сообщила «360» пресс-служба ведомства.

Мужчину обвиняли в убийстве жены. В Уфимский суд его доставили для избрания меры пресечения. Он совершил суицид в конвойной комнате, пока ожидал начало судебного процесса.

Ранее Виктор Свиридов, бывший сотрудник ФСИН, покончил с собой в московском суде, услышав свой приговор.