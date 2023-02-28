Эксклюзив 28 февраля 2023, 08:55 Мужчина совершил суицид на станции Сортировочная в Москве Источник «360»: мужчина покончил с собой на станции Сортировочная в Москве

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Неизвестный мужчина покончил с собой на станции Сортировочная Казанского направления в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Свидетелем суицида стал проходящий мимо очевидец. Он сообщил о происшествии в полицию. На место выехали спасатели.

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Все обстоятельства случившегося уточняются. Официально информацию о ЧП пока не подтвердили.

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