Мужчина совершил самоубийство в отделении травматологии в Москве

Мужчина пришел в отделение травматологии в поликлинике в Москве и совершил самоубийство. Об этом источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС.

Мужчина зашел в зал ожидания поликлиники № 52 в Булатниковском проезде. Через некоторое время один из сотрудников клиники нашел его с ранением. Мужчине оказали медицинскую помощь, но не смогли спасти. Через пять часов он умер.

Сейчас правоохранители начали проводить проверку по факту случившегося. Собеседник агентства уточнил, что других пациентов в холле не было, а сотрудники охраны не могли видеть зал.

Погибшим стал житель Москвы, которому было 75 лет. Известно, что он нигде не работал. При нем нашли пистолет, который принадлежал ему же.

Другой источник в правоохранительных органах заявил «360», что тело мужчины нашли еще в воскресенье, 6 февраля. Предположительно, мужчина действительно совершил самоубийство. Проверку обстоятельств случившегося проводит Следственный комитет.