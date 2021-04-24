Мужчина совершил суицид на кладбище в деревне Черенцово Киришского района Ленинградской области. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Рядом с телом мужчины нашли огнестрельное оружие.

Изначально ряд СМИ сообщили, что неизвестный якобы убил на кладбище человека, копавшего могилу. Утверждалось, что житель деревни Черенцово пришел на кладбище со своим сыном, а в 10 метрах от них двое мужчин рыли могилу и общались, после чего раздался выстрел. Когда отец мальчика обернулся, то увидел, что один из могильщиков уже не подает признаков жизни. Сообщалось, что предполагаемый убийца остается на кладбище. Но источник «360» сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

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