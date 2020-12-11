Мужчина сорвался с многоэтажки и погиб в Туле

По данным информагентства, во время строительных работ мужчина сорвался с восьмого этажа и упал на бетонную поверхность. Это произошло на улице Новомосковская. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Рабочий скончался до приезда медиков. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.