Мужчина, работавший над фасадом дома на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге, сорвался и получил многочисленные травмы. Инцидент произошел во вторник днем, 30 ноября. Об этом написало издание 78.ru со ссылкой на источник.

По словам корреспондента «Невских новостей», который побывал на месте происшествия, на деревянной горизонтальной лестнице, откуда предположительно упал мужчина, видны следы крови.

Врачи Петербурга борются за жизнь пострадавшего. Мужчина находится в реанимации. Также в случившемся разберается полиция. Правоохранителем предстоит выяснить все детали инцидента.