Происшествия 16 февраля 2024, 18:52 Мужчина со сломанной ногой два дня пролежал в колодце под Новосибирском Житель Бердска со сломанной ногой два дня пролежал в колодце Пресс-служба МЧС

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Мужчина два дня пролежал в колодце теплотрассы на объездной дороге в Бердске в Новосибирской области. Его спасли местные сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.

При падении мужчина сломал ногу и не смог самостоятельно выбраться наружу. В 30-градусный мороз он находился рядом с теплотрассой, что спасло ему жизнь.

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Спасатели обнаружили пострадавшего на глубине трех метров. Они организовали его подъем на поверхность, операция заняла полчаса.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

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