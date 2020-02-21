21 февраля 2020, 11:33
Мужчина снимал и выкладывал в интернет интимные видео с несовершеннолетней
Уроженец Казахстана в возрасте 18 лет снимал на видео секс с несовершеннолетней и публиковал видео в интернете. В его квартире полиция обнаружила компакт-диски и пакет с марихуаной. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Опергруппе удалось задержать обвиняемого. Около года он вступал в интимную связь с 15-летней жительницей, записывал процесс на видео и выкладывал ролик в интернет.
Сотрудники изъяли у молодого человека два ноутбука, флеш-накопитель, десять компакт-дисков, системный блок, два iPhone и пакет с марихуаной.
Против него возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».