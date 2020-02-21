Мужчина снимал и выкладывал в интернет интимные видео с несовершеннолетней

Опергруппе удалось задержать обвиняемого. Около года он вступал в интимную связь с 15-летней жительницей, записывал процесс на видео и выкладывал ролик в интернет.

Сотрудники изъяли у молодого человека два ноутбука, флеш-накопитель, десять компакт-дисков, системный блок, два iPhone и пакет с марихуаной.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».