    21 февраля 2020, 11:33

    Мужчина снимал и выкладывал в интернет интимные видео с несовершеннолетней

    Ольга Ситникова

    Уроженец Казахстана в возрасте 18 лет снимал на видео секс с несовершеннолетней и публиковал видео в интернете. В его квартире полиция обнаружила компакт-диски и пакет с марихуаной. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Опергруппе удалось задержать обвиняемого. Около года он вступал в интимную связь с 15-летней жительницей, записывал процесс на видео и выкладывал ролик в интернет.

    Сотрудники изъяли у молодого человека два ноутбука, флеш-накопитель, десять компакт-дисков, системный блок, два iPhone и пакет с марихуаной.

    Против него возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».