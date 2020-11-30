Мужчина случайно застрелил товарища на охоте под Новосибирском

По данным издания, 27 ноября трое мужчин охотились на дичь в Венгеровском районе. Чтобы выгнать животных из леса один из охотников выстрелил и случайно попал в товарища. Ранение оказалось смертельным. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.