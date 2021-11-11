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    11 ноября 2021, 21:17

    Мужчина случайно сжег свою дочь в Ростовской области

    Суд приговорил к тюрьме жителя Ростовской области, по вине которого погиб ребенок

    Полина Гребенщикова

    Жителя Ростовской области, который случайно сжег свою дочь, вынесли приговор. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Privet-Rostov.ru.

    Летом мужчина чинил свой автомобиль в гараже рядом с домом. Для обработки деталей он налил бензин в таз. В гараж зашла его маленькая дочь и стала баловаться со спичками. Бензин загорелся. Мужчина попытался вынести таз на улицу, но столкнулся с девочкой. Ребенок получил ожоги 60% тела и скончался в больнице.

    Учитывая сотрудничество мужчины со следствием и наличие у него еще одного маленького ребенка суд смягчи приговор и дал мужчине один год тюрьмы.