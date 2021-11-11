Мужчина случайно сжег свою дочь в Ростовской области

Жителя Ростовской области, который случайно сжег свою дочь, вынесли приговор. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Privet-Rostov.ru.

Летом мужчина чинил свой автомобиль в гараже рядом с домом. Для обработки деталей он налил бензин в таз. В гараж зашла его маленькая дочь и стала баловаться со спичками. Бензин загорелся. Мужчина попытался вынести таз на улицу, но столкнулся с девочкой. Ребенок получил ожоги 60% тела и скончался в больнице.

Учитывая сотрудничество мужчины со следствием и наличие у него еще одного маленького ребенка суд смягчи приговор и дал мужчине один год тюрьмы.