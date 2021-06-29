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    29 июня 2021, 19:43

    Мужчина сломал шею во время ныряния в Волгоградской области

    Редакция сайта 360°

    Под Волгоградом на Варваровском водохранилище накануне серьезно травмировался 33-летний мужчина. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

    Пострадавшего увезли в 15-ю больницу Красноармейского района.

    По данным издания, мужчина приехал отдохнуть в садовое товарищество. Во время купания он решил нырнуть вниз головой. В итоге он ударился головой о дно.

    По словам врачей, пострадавший получил перелом шейного отдела позвоночника.