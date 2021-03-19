Мужчина сломал ногу при бегстве от полиции в Крыму

В Ялте мужчина попытался убежать от полицейских, но упал в яму и сломал ногу. При себе у него оказались наркотики. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на региональное МВД.

По данным издания, автоинспектора остановили иномарку Hyundai для проверки документов. У водителя не оказалось прав, а двое его пассажиров вызвали у полицейских подозрение.

«Состояние молодых людей указывало на то, что они, возможно, находятся под воздействием наркотиков. После того, как инспекторы ДПС спросили, имеются ли у них при себе запрещенные в гражданском обороте предметы, один из мужчин неожиданно бросился убегать», — рассказали в ведомстве.

Мужчина оступился и повредил ногу, угодив в глубокую яму. Стражи правопорядка вытащили его, оказали первую помощь и вызвали медиков. При себе у молодого человека оказался сверток с марихуаной. Возбуждено уголовное дело.