Мужчина сломал бедро 19-летнему водителю и сломал нос его подруге на дороге в Химках

На Новосходненском шоссе в Химках мужчина избил 19-летнего водителя и его 15-летнюю подругу, первокурсницу колледжа МВД. Это случилось после того, как его якобы не пропустили на круговом движении. Он сломал парню бедро, а девушке — нос.

Пострадавший Иван рассказал «360», что стоял в пробке, когда водитель Audi проехал по разделительной полосе и пытался вклиниться перед ним. Парень его не пропустил. После этого мужчина распсиховался и плюнул в окно, сказал собеседник «360». По словам Ивана, когда движение началось, он нашел удобный съезд и остановился, чтобы вытереть плевок. Разгневанный водитель остановился тоже и начал бурно выражать свое недовольство: кричать, ругаться, ударил по зеркалу заднего вида и стал колотить руками и ногами по машине.

После этого молодой человек все-таки вышел из авто, чтобы сфотографировать повреждения — мужчина набросился на него с кулаками.

«Я как-то пытался защищаться. Я особо не спортсмен, никогда не дрался. Повалил на землю — начал душить. Тут выбежала Дарья, с которой я ехал, я вез ее с учебы, <…> пыталась его оттащить. В итоге, пока пыталась, он локтем и ей заехал по носу. В итоге у нее перелом носа, сделали операцию, и сотрясение вместе с этим было», — поделился собеседник.

Иван добавил, что ему на помощь пришел с остановки мужчина, который смог оттащить агрессивного водителя. Он продолжил драться, когда свидетель ушел, поднял молодого человека в воздух и бросил на машину. По словам Ивана он отскочил от своего авто, упал на асфальт и сломал бедро. После этого скорая отвезла пострадавшего в больницу, а с успокоившимся к тому времени мужчиной начала разбираться полиция.

Адвокат Ивана рассказал, что правоохранители завели уголовное дело об умышленном причинении среднего вреда здоровью. Расследованием занимаются как полиция, так и СК.