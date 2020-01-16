Мужчина скончался во время съемок «Дома-2»

По информации сайта «Дни.ру», мужчина работал оператором на проекте на протяжении последних пяти лет. Во время очередных съемок в поселке Сосенское Новомосковского административного округа Москвы его самочувствие ухудшилось.

Сотрудников скорой помощи вызвали, чтобы спасти Владимира Д., но сделать этого не удалось. По предварительным данным, причиной гибели оператора стала острая сердечная недостаточность.

Это первый случай, когда человек скончался на телешоу «Дом-2».