Мужчина скончался во время рыбалки в Пензенской области. Его ударило током | 360°

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Мужчина скончался во время рыбалки в Пензенской области. Его ударило током

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Трагедия случилась 5 сентября на пруду Колхозный в поселке Беково Пензенской области. Об этом написало ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Во время рыбалки мужчина закидывал удочку, зацепился крючком за высоковольтную линию электропередачи и погиб от удара током.

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В ведомстве уточнили, что погибшему было 68 лет.

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Рыбалка

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