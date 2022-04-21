Мужчина скончался во время пожара в Новосибирске

В четверг, 21 апреля, в многоквартирном доме на улице Чигорина в Новосибирске загорелась квартира. В результате пожара погиб ее хозяин. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по Новосибирской области.

По информации МЧС, прибывшие на место ЧП пожарные увидели густой черный дым, который шел из квартиры, расположенной на седьммом этаже. Попав в помещение, они обнаружили там мужчину с сильными ожогами и без сознания. До прибытия медиков он скончался.

Из дома были эвакуированы шесть человек, включая ребенка. Два человека, проживающие в соседних квартирах, смогли выбраться самостоятельно. По факту гибели человека назначена проверка.