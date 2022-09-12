Пожар унес жизнь 54-летнего мужчины в Ростовской области | 360°

Происшествия 12 сентября 2022, 15:59 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Пожар унес жизнь 54-летнего мужчины в Ростовской области

Читать 360tv в

Пожар, в котором погиб 54-летний мужчина, произошел накануне в городе Шахты в одном из жилых домов на улице Екатерининской. Об этом сообщил «Царьград».

Как рассказали в в ГУ МЧС по Ростовской области, в ведомство обратились соседи, которые почувствовали запах гари и увидели в подъезде темное облако дыма. На место ЧП прибыли шесть спасателей и три спецмашины. Во время тушения пожарные обнаружили в квартире человека. Его вынесли в безопасное место и попытались откачать, но не смогли.

Реклама

«Мужчина умер, не приходя в сознание, из-за отравления продуктами горения», — добавили в МЧС.

Реклама

В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства случившегося.

0 0 0 0 0 0