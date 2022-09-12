Пожар унес жизнь 54-летнего мужчины в Ростовской области | 360°

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Пожар унес жизнь 54-летнего мужчины в Ростовской области

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Пожар, в котором погиб 54-летний мужчина, произошел накануне в городе Шахты в одном из жилых домов на улице Екатерининской. Об этом сообщил «Царьград».

Как рассказали в в ГУ МЧС по Ростовской области, в ведомство обратились соседи, которые почувствовали запах гари и увидели в подъезде темное облако дыма. На место ЧП прибыли шесть спасателей и три спецмашины. Во время тушения пожарные обнаружили в квартире человека. Его вынесли в безопасное место и попытались откачать, но не смогли.

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«Мужчина умер, не приходя в сознание, из-за отравления продуктами горения», — добавили в МЧС.

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В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства случившегося.

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