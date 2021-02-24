Мужчина скончался в отделе полиции Екатеринбурга

В минувший понедельник в одном из отделов полиции Екатеринбурга умер мужчина. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на управление СКР по региону.

По данным информагентства, мужчину доставили в полицейское отделение из коллективного сада на улице Бисертской. Отмечается, что он находился там вместе с двумя знакомыми.

«При осмотре места происшествия сыщики обнаружили шприцы. По оперативным данным, в областной центр задержанные прибыли для приобретения „дозы“», — уточнил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина пожаловался на плохое самочувствие после того, как его доставили в отдел. Его отвезли в больницу. На следующий день он отказался от госпитализации, после чего его вновь доставили в отделение полиции, где мужчине снова стало дурно.

«По предварительным данным проверки, смерть мужчины не носила криминальный характер», — добавили в ведомстве.