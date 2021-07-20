Мужчина скончался после потасовки в ночном клубе Кузбасса

Возле ночного клуба «Запой» в городе Топки в Кемеровской области завязалась драка между отдыхающими. Инцидент произошел в воскресенье, 18 июля, сообщил «Царьград».

По словам очевидцев, мужчины в результате конфликта вышли на улицу и начали драться. Один из отдыхающих получил серьезные травмы, после которых скончался. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Следствие возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. В настоящий момент все детали трагедии выясняются.