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    20 июля 2021, 18:12

    Мужчина скончался после потасовки в ночном клубе Кузбасса

    Оксана Лавнюженко

    Возле ночного клуба «Запой» в городе Топки в Кемеровской области завязалась драка между отдыхающими. Инцидент произошел в воскресенье, 18 июля, сообщил «Царьград».

    По словам очевидцев, мужчины в результате конфликта вышли на улицу и начали драться. Один из отдыхающих получил серьезные травмы, после которых скончался. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

    Следствие возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. В настоящий момент все детали трагедии выясняются.