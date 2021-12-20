Мужчина скончался после падения в люк с битумом в Казани

В Казани умер мужчина, упавший в люк с битумом. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Мужчина упал в темноте в люк подземного битумного резервуара с пятиметровой высоты. Резервуар почти наполовину был заполнен жидким битумом. Оказавшись внизу, мужчина стал кричать и звать на помощь. Прибывшим спасателям удалось поднять его наверх при помощи веревки и лестницы. После чего спасением его жизни занялись медики. Они проводили реанимацию в машине скорой помощи, но вернуть пострадавшего к жизни не удалось. Мужчина умер.