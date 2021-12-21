Мужчина скончался после падения с 24-го этажа в Ростове-на-Дону

На улице Веры Пановой в доме № 30 в Ростове-на-Дону 26-летний мужчина упал с высоты 24-го этажа и от полученных травм скончался на месте. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на экстренные службы.

Первым мужчину заметили на балконе прохожие, они и вызвали спасателей. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ростовчанина. По словам соседей, жена погибшего в момент происшествия находилась дома, но не смогла прийти на помощь.

Сейчас полиция выясняет точные обстоятельства случившегося. После допроса родных и свидетелей будет вынесено процессуальное решение.