08 июня 2023, 15:33
Мужчина скончался после отравления угарным газом в Самарской области
Случай с отравлением четырех человек произошел накануне в городе Октябрьское Самарской области. Об этом сообщил «Царьград»со ссылкой на СУ СК России по региону.
В многоэтажном доме на улице 3-го Октября погиб 31-летний мужчина. Двух мужчин и женщину из этого дома доставили в больницу. По предварительной информации, все они отравились угарным газом.
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В Следственном комитете предполагают, что произошла утечка во время проведения работ по газоснабжению. Заведено уголовное дело.
Газ
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