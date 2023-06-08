Происшествия 08 июня 2023, 15:33 Мужчина скончался после отравления угарным газом в Самарской области

Читать 360tv в

Случай с отравлением четырех человек произошел накануне в городе Октябрьское Самарской области. Об этом сообщил «Царьград»со ссылкой на СУ СК России по региону.

В многоэтажном доме на улице 3-го Октября погиб 31-летний мужчина. Двух мужчин и женщину из этого дома доставили в больницу. По предварительной информации, все они отравились угарным газом.

Реклама

В Следственном комитете предполагают, что произошла утечка во время проведения работ по газоснабжению. Заведено уголовное дело.