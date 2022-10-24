Мужчина скончался после избиения в Свердловской области | 360°

24 октября 2022, 15:37
Мужчина скончался после избиения в Свердловской области
В городе Нижняя Салда Свердловской области после избиения в общежитии скончался местный житель. Об этом написал сайт tagilcity.ru со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
По данным ведомства, погибшего избил его знакомый, на которого он ранее написал заявление в полицию.
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Мужчина попал в больницу со сломанной челюстью, однако через некоторое время скончался. Возбуждено уголовное дело.
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Свердловская область
Избиения
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