Мужчина скончался после избиения в Свердловской области | 360°

Происшествия 24 октября 2022, 15:37 Мужчина скончался после избиения в Свердловской области

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В городе Нижняя Салда Свердловской области после избиения в общежитии скончался местный житель. Об этом написал сайт tagilcity.ru со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По данным ведомства, погибшего избил его знакомый, на которого он ранее написал заявление в полицию.

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Мужчина попал в больницу со сломанной челюстью, однако через некоторое время скончался. Возбуждено уголовное дело.

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