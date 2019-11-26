Мужчина скончался после аварии в Пензенской области
Авария случилась в ночь с понедельника на вторник 26 ноября на подъезде к городу Кузнецк в Кузнецком районе Пензенской области. Один человек погиб, трое госпитализированы, сообщило ИА «Пенза-пресс».
Дежурный регионального управления ГИБДД УМВД России получил информацию о ДТП в границах села Ульяновка Пензенской области 26 ноября в 00:30.
На Ленинской улице LADA Priora спустилась в кювет, въехала в препятствие и опрокинулась. Автомобилем управлял молодой человек 24 лет. Два пассажира в возрасте 28 и 30 лет получили травмы, их и водителя госпитализировали. Другой 27-летний пассажир скончался в больнице из-за полученных травм.
По словам отдела пропаганды регионального управления, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку случившегося.