Мужчина скончался после аварии в Пензенской области

Дежурный регионального управления ГИБДД УМВД России получил информацию о ДТП в границах села Ульяновка Пензенской области 26 ноября в 00:30.

На Ленинской улице LADA Priora спустилась в кювет, въехала в препятствие и опрокинулась. Автомобилем управлял молодой человек 24 лет. Два пассажира в возрасте 28 и 30 лет получили травмы, их и водителя госпитализировали. Другой 27-летний пассажир скончался в больнице из-за полученных травм.

По словам отдела пропаганды регионального управления, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку случившегося.