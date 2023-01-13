Происшествия 13 января 2023, 12:52 Мужчина скончался под колесами авто недалеко от Екатеринбурга

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Смертельная авария с участием пешехода и автомобиля ВАЗ-2109 произошла накануне около поселка Красный под Екатеринбургом. Об этом написал сайт tagilcity.ru.

Как рассказали в ГИБДД Свердловской области, пешеход хотел пересечь трассу, однако в сумерках водитель его не заметил. Мужчина за рулем отечественного авто понял о произошедшем лишь после того, как почувствовал удар.

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В ведомстве отметили, что до смертельного ДТП на водителя составляли административный протокол за несоблюдение правил дорожного движения четыре раза.

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