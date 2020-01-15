Мужчина скончался от взрыва ручной гранаты у подъезда в Душанбе

По данным ведомства, Мезенцев незаконно хранил дома ручную гранату РГД-5.

«Мужчина в нетрезвом состоянии взял с собой гранату, и при небрежном обращении граната взорвалась, когда он находился у входа в подъезд своего дома», — отметили в МВД.

Взрыв нанес серьезные травмы потерпевшему. Позже он скончался в больнице.

В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование происшествия.