15 января 2020, 11:35
Мужчина скончался от взрыва ручной гранаты у подъезда в Душанбе
Местный житель столицы Таджикистана Душанбе Иван Мезенцев погиб при взрыве ручной гранаты. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт МВД.
По данным ведомства, Мезенцев незаконно хранил дома ручную гранату РГД-5.
«Мужчина в нетрезвом состоянии взял с собой гранату, и при небрежном обращении граната взорвалась, когда он находился у входа в подъезд своего дома», — отметили в МВД.
Взрыв нанес серьезные травмы потерпевшему. Позже он скончался в больнице.
В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование происшествия.