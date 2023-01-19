Происшествия 19 января 2023, 14:40 Мужчина скончался от пулевых ранений около участка полиции в Иванове

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В Иванове на улице Кузнецова от пулевых ранений скончался 32-летний местный житель. Об этом написал РЕН ТВ.

В среду, 18 января, неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину около здания полиции. Сразу после случившегося злоумышленники скрылись на автомобиле, сообщило ИА Nation News.

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От полученных травм пострадавший скончался на месте. Предположительно, выстрелы мог совершить 27-летний любовник бывшей жены погибшего.

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