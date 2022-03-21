Мужчина скончался от отравления угарным газом в Анапе

В результате пожара в частном доме на улице Северной в Анапе умер 60-летний мужчина. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как пояснили в ведомстве, пожар произошел, вероятнее всего, из-за неосторожного обращение с огнем при курении. На момент приезда спасателей огонь уже потушили родственники, которые находились в доме. Хозяина спасти не удалось.

Правоохранители назначили ряд экспертиз, по результатам которых установится точная причина возгорания.