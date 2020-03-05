Мужчина скончался из-за пожара в общежитии Белореченска

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, сотрудники пожарной службы получили сообщение о возгорании в 9:03 утра. Через три минуты спасатели уже были на месте происшествия, а огонь потушили к 9:24.

Предполагается, что очагом возгорания стали вещи в одной из комнат. Они вспыхнули из-за неосторожного обращения с огнем. Из горящего здания удалось эвакуировать девять человек, двух спасли.

В пресс-службе СУ СК РФ по региону уточнили, что после тушения в комнате нашли погибшего мужчину.

Специалисты проведут пожаротехническую и судебно-медицинскую экспертизы.