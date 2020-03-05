05 марта 2020, 14:56
Мужчина скончался из-за пожара в общежитии Белореченска
В общежитии города Белореченска в Краснодарском крае случился пожар. В огне погиб 47-летний мужчина. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, сотрудники пожарной службы получили сообщение о возгорании в 9:03 утра. Через три минуты спасатели уже были на месте происшествия, а огонь потушили к 9:24.
Предполагается, что очагом возгорания стали вещи в одной из комнат. Они вспыхнули из-за неосторожного обращения с огнем. Из горящего здания удалось эвакуировать девять человек, двух спасли.
В пресс-службе СУ СК РФ по региону уточнили, что после тушения в комнате нашли погибшего мужчину.
Специалисты проведут пожаротехническую и судебно-медицинскую экспертизы.