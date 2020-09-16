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    16 сентября 2020, 08:13

    Мужчина сильно ударил ребенка на детской площадке в Башкирии. Видео

    Андрей Иванов, Василиса Андреева

    Неизвестный мужчина со всего размаху ударил ребенка на детской площадке в Стерлитамаке. Удар был такой силы, что малыш отлетел на метр. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Полиция начала проверку.
    Мужчина сильно ударил ребенка на детской площадке в Башкирии. Видео

    На кадрах видно, как мужчина сначала бьет ребенка по голове правой рукой. После следующего удара левой рукой, мальчик отлетает на метр и падает на землю.

    Очевидцы в соцсетях сообщили, что это произошло вечером 13 сентября на площадке возле дома № 93 по проспекту Октября в башкирском Стерлитамаке.

    Этим видео, которое быстро разошлось в Сети, заинтересовалась местная полиция. Правоохранительные органы сейчас проверяют ролик.

    Новости SMI.FM