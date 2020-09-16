Мужчина сильно ударил ребенка на детской площадке в Башкирии. Видео

Неизвестный мужчина со всего размаху ударил ребенка на детской площадке в Стерлитамаке. Удар был такой силы, что малыш отлетел на метр. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Полиция начала проверку.

На кадрах видно, как мужчина сначала бьет ребенка по голове правой рукой. После следующего удара левой рукой, мальчик отлетает на метр и падает на землю.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что это произошло вечером 13 сентября на площадке возле дома № 93 по проспекту Октября в башкирском Стерлитамаке.

Этим видео, которое быстро разошлось в Сети, заинтересовалась местная полиция. Правоохранительные органы сейчас проверяют ролик.