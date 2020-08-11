11 августа 2020, 21:29
Мужчина сгорел в заброшенном доме в Башкирии
В Министерстве чрезвычайных ситуаций по Башкирии сообщили о новой смерти вследствие пожара. На этот раз огонь унес жизнь бездомного мужчины прошедшей ночью. Об этом сообщил сайт Mkset.
Свидетели ЧП рассказали о пожаре в доме на Нагорной улице в деревне Урмантау Салаватского района 11 августа примерно в 00:58. Когда пожарные приехали к месту, то поняли, что горит заброшенный одноэтажный дом. Открытый огонь удалось ликвидировать в 1:30.
По данным МЧС, тело мужчины обнаружили уже после тушения пожара. В настоящее время выясняются причины произошедшего.