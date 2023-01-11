Происшествия 11 января 2023, 17:25 Мужчина сгорел в собственной машине из-за неосторожного курения

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Возгорание произошло в салоне автомобиля в деревне Низкое Пермского края. В результате пожара заживо сгорел местный житель, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что причина пожара заключалась в неосторожности водителя во время курения сигареты. Общая площадь горения составила примерно восемь квадратных метров.

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Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание за 20 минут, всего для тушения было привлечены шесть человек.

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