16 марта 2023, 17:08
Мужчина сгорел в квартире из-за непотушенной сигареты на Кубани
Пожар в Туапсе в квартире на улице Пушкина произошел в четверг утром, 16 марта. В результате случившегося погиб 59-летний мужчина. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, пожар случился из-за непотушенной сигареты.
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Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Проводятся судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.
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