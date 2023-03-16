Мужчина сгорел в квартире из-за непотушенной сигареты на Кубани

Пожар в Туапсе в квартире на улице Пушкина произошел в четверг утром, 16 марта. В результате случившегося погиб 59-летний мужчина. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.