Мужчина сгорел в гараже под Пензой

О возгорании стало известно 30 октября, около 03:30. Вспыхнул неиспользуемый гараж на улице Фабричной. На место ЧП приехали пожарные, которые во время тушения нашли тело 59-летнего мужчины. Предположительно, погиб местный житель.

При первоначальном осмотре на его теле не найдено каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия. Точную причину смерти установит судмедэксперт, а причину пожара узнают в ходе проведения проверки.

Ранее в Иванове загорелся частный дом, в результате чего один человек погиб.