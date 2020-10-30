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    30 октября 2020, 18:05

    Мужчина сгорел в гараже под Пензой

    Алена Макаренко

    Мужчина погиб во время пожара в гараже в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на МЧС.

    О возгорании стало известно 30 октября, около 03:30. Вспыхнул неиспользуемый гараж на улице Фабричной. На место ЧП приехали пожарные, которые во время тушения нашли тело 59-летнего мужчины. Предположительно, погиб местный житель.

    При первоначальном осмотре на его теле не найдено каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия. Точную причину смерти установит судмедэксперт, а причину пожара узнают в ходе проведения проверки.

    Ранее в Иванове загорелся частный дом, в результате чего один человек погиб.