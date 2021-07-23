Мужчина сбросил с балкона парня своей подруги в Карелии

Пьяный мужчина устроил скандал в карельском городе Кондопога в четверг, 22 июля. Он кидал в окна своей знакомой камни, а после выкинул с лоджии ее молодого человека. Об этом сообщил karelinform.ru.

Сначала мужчина закидывал камнями окна своей знакомой. После он поднялся к ней в квартиру и встретил там ее молодого человека. Между ними завязался конфликт, который перерос в драку. В итоге обвиняемый выкинул молодого человека с балкона. Пострадавший мужчина смог самостоятельно покинуть место происшествия. Нападавшего задержала полиция. На данный момент следователи разыскивают упавшего молодого человека.