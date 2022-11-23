23 ноября 2022, 16:44
Мужчина сбросил девочку с крыши в поселке Внуково на западе Москвы
Источник «360»: мужчина сбросил девочку с крыши в поселке Внуково на западе Москвы
Неизвестный мужчина схватил ребенка на улице Интернациональной в поселке Внуково, а после, по предварительным данным, сбросил ее с крыши, сообщил источник «360». Очевидцем происшествия якобы стал ученик местной школы.
Реклама
По данным источника, ЧП произошло в районе дома № 10. Позже в столичном ГУ МВД отметили, что информация не подтвердилась.
Дети
Реклама
Реклама