Эксклюзив 23 ноября 2022, 16:44 Мужчина сбросил девочку с крыши в поселке Внуково на западе Москвы Источник «360»: мужчина сбросил девочку с крыши в поселке Внуково на западе Москвы РИА «Новости»

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Неизвестный мужчина схватил ребенка на улице Интернациональной в поселке Внуково, а после, по предварительным данным, сбросил ее с крыши, сообщил источник «360». Очевидцем происшествия якобы стал ученик местной школы.

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По данным источника, ЧП произошло в районе дома № 10. Позже в столичном ГУ МВД отметили, что информация не подтвердилась.