Происшествия 06 декабря 2023, 14:36 Мужчина, сбивший лося в Ленобласти, погиб в ДТП

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Водитель сбил лося на подъезде к морскому торговому посту в Ленинградской области. От полученных в аварии травм мужчина скончался, сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, водитель за рулем Kio сбил дикое животное, которое перебегало дорогу, на 38 километре автодороги «Подъездной путь к морскому торговому порту Усть-Луга».

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Отмечается, что различные травмы также получил пассажир иномарки, его доставили в больницу.